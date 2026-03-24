◇NBAレイカーズーピストンズ（2026年3月23日リトル・シーザーズ・アリーナ）レイカーズの八村塁（28）が23日（日本時間24日）の敵地ピストンズ戦を欠場することを発表した。試合前会見でJJ・レディックHCが欠場する理由を説明した。前回の試合となった21日（同22日）の敵地マジック戦では、第3Q終盤に交代。そのまま最後までコートに戻ることはなく2得点1リバウンドに終わった。試合後に19日（同20日）のヒート戦で右の