◇NBA レイカーズーピストンズ（2026年3月23日 リトル・シーザーズ・アリーナ）

レイカーズの八村塁（28）が23日（日本時間24日）の敵地ピストンズ戦を欠場することを発表した。試合前会見でJJ・レディックHCが欠場する理由を説明した。

前回の試合となった21日（同22日）の敵地マジック戦では、第3Q終盤に交代。そのまま最後までコートに戻ることはなく2得点1リバウンドに終わった。試合後に19日（同20日）のヒート戦で右のふくらはぎを痛めていたことを明かした。

チームには帯同しながらも、この日のピストンズ戦は右ふくらはぎの痛みで欠場することを発表。

この日の試合前会見でJJ・レディックHCは「ルイはヒート戦の途中にふくらはぎをどこかで負傷したみたいで、マジック戦でも彼の筋肉が張ってしまった。彼は試合中に一度ベンチを離れ、しばらくロッカールームに戻っていた。そして試合中に彼を再び送り出した。彼は少し筋肉の張りがある。損傷は軽度で問題なかった」と八村の詳細について説明した。

そしてMRIの結果は異常なしのため「日々様子を見ている段階」と補足した。