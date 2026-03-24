PayPayがナスダックに上場したワケソフトバンクグループ（SBG）が出資する、モバイル決済大手“PayPay(ペイペイ)”が米証券取引所ナスダックに上場した。３月12日、新規株式公開（IPO）当日の初値は、公開価格16ドルを19％上回る19ドルだった。13日は21.14ドルに上昇して引けた。イラン戦争で世界経済の先行き不透明感が高まる中、今回のIPOはほぼ順調な滑り出しとなった。PayPayの上場は、様々な点で注目を集めている。同社は東京