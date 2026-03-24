5人の若手女子プロに、必ずうまくなる“激推し”の練習法を教えてもらった。これでショット力を高めて、ベストスコアを目指そう！ ドライバーの飛距離アップにつながる練習法 バランス感覚が向上しトップの形が自然によくなる ピッチングウエッジで通常のバックスイングをとったら、トップで３秒間静止してから球を打ってみてください。最初は思うように飛ばないと思いますが、やり続けると下半身リӦ