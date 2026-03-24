女優の橋本環奈（27）が主演する「ヤンドク！」（フジテレビ系）の最終回（第10回）が3月23日に放送された。【もっと読む】売れっ子だから稼いで当然？ 永野芽郁&橋本環奈「同い年女優」超億ション報道を比較ドラマでは橋本が元ヤンキーの脳神経外科医という役柄で登場しており、放送中にはたびたび白衣姿を披露。このため、視聴者からは《白衣の下の特攻服魂を感じるキレキレの演技が最高に痛快！》といった歓声が上がっ