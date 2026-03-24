本日3月24日（火）、親戚コンビの石原良純と小泉孝太郎がMCを務め、日本のさまざまな名所を訪ねてその素晴らしさを探求して学ぶ『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』3時間スペシャルが放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！今回のテーマは、かつて谷底の街だったという東京・渋谷。良純＆孝太郎は、渋谷が発展した秘密を探るべく、地上約230メートルの絶景パノラマからはじまり、昭和の風景や絶品