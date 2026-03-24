小泉孝太郎が衝撃発言！「僕のおじいちゃんおばあちゃん、駆け落ちして…」小泉家のルーツ告白

本日3月24日（火）、親戚コンビの石原良純と小泉孝太郎がMCを務め、日本のさまざまな名所を訪ねてその素晴らしさを探求して学ぶ『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』3時間スペシャルが放送される。

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今回のテーマは、かつて谷底の街だったという東京・渋谷。

良純＆孝太郎は、渋谷が発展した秘密を探るべく、地上約230メートルの絶景パノラマからはじまり、昭和の風景や絶品グルメめぐりを経て、渋谷川を源流までさかのぼる大冒険に出発する。ところが、まさかの座礁で泥まみれの過酷な探索へと突入!?

さらに、渋谷駅前再開発工事の最前線や、巨大地下空間などの立ち入り禁止区域にも特別潜入する。

◆渋谷の知られざる歴史を大調査！

旅のスタートは、都内を一望できる新名所、地上約230メートルの「渋谷スクランブルスクエア」屋上。

良純は絶景に歓喜するも、高いところが苦手な孝太郎は「僕、今、限界点を突破しています…」と訴え、良純が手を握って支えてあげるひと幕も。

旧東急東横線渋谷駅の跡地に誕生した大規模複合施設「渋谷ストリーム」には、本物のレールが埋め込まれているなど、エモーショナルな痕跡が多数残されており、良純は「知らなかった…スゴイ、スゴイ！」、孝太郎も「よく残しましたね」と大興奮する。

また、2人は昔の風景を懐古しながら渋谷の街を歩いて探索。

「渋谷センター街（バスケットボールストリート）は、かつて飲み屋街だった!?」「昭和26年ごろ、ある乗りものが渋谷の上空を行き来していた!?」などの事実に孝太郎はビックリ。子どもたちに大人気だったというその乗りものとは？

◆渋谷川を遡上するも…ボートが座礁!?

渋谷警察署裏手にたたずむ「金王八幡宮」を訪れると、なんと約1000年前、渋谷には城（渋谷城）があったという驚きの事実が発覚する。

当時は渋谷川が堀の役割を果たしており、もともと渋谷は“川に囲まれた谷底の街だった”という歴史が浮かび上がる。

そこで、2人は渋谷の原点ともいえる渋谷川を源流までさかのぼる旅に出発。

東京湾に近い浜崎橋付近からボートに乗り込み、全長約10キロの渋谷川の遡上を開始する。

「見たことある景色を、普段まったく見ないような角度から眺めることになると思う。けっこう楽しみ！」（良純）と、最初はワクワク顔だった2人。

東海道新幹線や山手線などの高架と交差する鉄道好きにはたまらないポイントや、高速道路を見上げる迫力の景観に大喜びする。

ところが、プロペラにロープが絡まるトラブルが発生。続いて、麻布十番・二の橋付近で、水深が極端に浅くなり、ついにボートが座礁。泣く泣くボートを捨てて、泥水の中を徒歩で進むことに。

昨年10月放送の神田川の源流をたどる旅でボートを引いて歩いた苦い経験がある2人は「イヤだよ、こんなところから泳ぐのは」（良純）、「もう（ボートを引くのは）イヤですよ…」（孝太郎）とボヤキが止まらない。

途中、良純が転びそうになったり、カメラが水没してしまったり…とアクシデントも続出。過酷な探索が続くが、果たして渋谷川の旅はどうなるのか？

やがて、河口からおよそ7キロの地点で渋谷川は暗渠になっていることが判明。今回、番組では特別に許可を得て、普段は立ち入り禁止の暗渠に潜入する。その巨大トンネル内で2人が見たものとは？

最後は、渋谷川の本当の源流へ。たどり着いた先は、なんと東京都民なら誰もが知っているあの超有名な名所の敷地内だった!?

◆良純が刑事ドラマ撮影秘話を語る

今回の街歩き中、「渋谷は“西部署”の管内だったから…」と、良純が『西部警察』（1979〜1984年）での撮影秘話を語る場面も。

石原軍団が愛した老舗台湾料理店や、たらこスパゲティ発祥とされる店、今年、創業100周年の名曲喫茶などの絶品＆名店グルメ情報も満載だ。

また、地上から渋谷川の源流をたどるブロックでは、表参道付近（旧同潤会アパート跡地）で、孝太郎から「ちょっと感慨深くて…。僕のおじいちゃんおばあちゃん、駆け落ちしてここ（同潤会アパート）に住んでたんですよ。昔、その写真が家にありました！」と衝撃発言が飛び出す。

良純も思わず「エーッ！」と声を上げた、小泉家の知られざるルーツとは？