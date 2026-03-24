第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場した侍ジャパンで野手総合コーチを務めた松田宣浩氏（42＝本紙評論家）が23日、阪神・森下翔太外野手（25）へ“熱男流”のエールを送った。今季のノルマに打率3割、30本塁打、20盗塁を厳命。プレーに加え「言葉」でも仲間を鼓舞し続けたドジャース・大谷翔平投手（31）の姿勢を継承し、準々決勝・ベネズエラ戦で3ランを打った際に見せた、ド派手なガッツポーズに象徴される