大阪・枚方市の遊園地『ひらかたパーク』は、「超ひらパー兄さん」で「園長」こと岡田准一が出演する新CM「この世にアトラクションがあるかぎり」篇を25日より関西地区で放送開始する。さらに、AI搭載園長像の2026年春バージョンも公開する。【画像】岡田園長は一門だった…新ビジュアル＆CMカットこの春、新ヒーロー“見切れるマン”が参上。画面の隅に現れて、立ち位置そのまま、それ以上の事はとくにしない。すべてはフリー