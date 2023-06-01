先日のことだ。寝しなにスマートフォンで見ているうちに「ソフトバンク スプリングキャンペーン」なるものを発見し、気がつけばiPad（A16）を契約してしまっていた。月々160円の機種代金と1480円の通信料だけで新しいiPadが手に入るというのだ。これは契約するしかない。 これは契約するしかないっ！ 手元には5年前に買ったWi-Fiモデルの「iPad Pro 12.9-inch（第4世代）」がある。しかし、大きい上に重い