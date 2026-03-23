赤色灯23日午後4時20分ごろ、仙台市泉区野村天王前の県道で同区の無職太田夏実さん（43）の乗用車と、福島市の無職塚原テル子さん（78）の乗用車が衝突した。塚原さんの知人で、助手席に乗っていた同市の無職猪狩金夫さん（89）が胸を強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認された。塚原さんは胸を、太田さんは足の指を骨折する重傷。現場は片側1車線。泉署が詳しい事故の状況を調べている。