元ＤｅＮＡヘッドコーチで野球評論家の高木豊氏が２３日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。巨人・甲斐拓也捕手の開幕２軍スタートについて解説した。高木氏は「状態がいいとは思えなかったな、バッティングを含めて」と言及。甲斐はオープン戦７試合で打率・１７６で、開幕１軍の争いに敗れた格好となった。１軍スタートは岸田、大城、山瀬の布陣で「岸田はキャプテンであり、キャッチャーとしてのレギュラー。大城も