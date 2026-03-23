CASC（中国航天科技集団）は日本時間3月23日0時49分、山東省海陽（かいよう）市沖の黄海に浮かぶ「東方航天港」号発射船から「捷龍3号」ロケットを打ち上げ、GNSSの測位精度を低軌道から補強する「微厘空間（CentiSpace）」02グループ10機を所定の軌道へ投入することに成功しました。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：捷龍3号（CentiSpace 02グループ 10機）・ロケット：捷龍3号（Smart Dragon 3 / Jielong-3