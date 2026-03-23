モデルで俳優の山田優さんは3月22日、自身のInstagramを更新。美脚を公開しました。【写真】山田優の圧巻美脚ショット「#ゆうのしふく」山田さんは「#ゆうのしふく#yusoutfit」とハッシュタグを添え、4枚の写真と1本の動画を載せています。個性的な柄が特徴的なトップスと黒いショートスパッツ、ロングブーツを着用したおしゃれな私服姿です。ショート丈のスパッツからは美脚があらわに。圧巻のスタイルです。ファンからは「優さ