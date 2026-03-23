“叛逆の悪童”レオはが２１日、自身のＸを更新。格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１９」で元アイドルのカウアン・オカモトに判定負けを喫し、美女タレントとの温泉旅行が消滅したことを報告した。レオはタレント・明日花キララとの２ショットを投稿。写真は頭をなでられ、落ち込んでいる様子で「温泉旅行は行けなくなった。応援してくれてる皆に勝つ姿を見せたかったな」と落胆の色をにじませた。レオは１月に明日