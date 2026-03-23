3月23日（月）に放送された『徹子の部屋』に、梅宮アンナが出演。再婚した夫との驚きの馴れ初めを語った。【映像】「20世紀イチのお騒がせ女だと思っていた」梅宮アンナ、夫に再婚を決意させた初対面での意外な振る舞い昨年5月の番組出演時に、乳がん闘病について語った梅宮。その収録直後に出会ったアートディレクターの男性と、わずか10日で電撃再婚したことが大きな話題となった。「まさか自分でも結婚するとは思ってもいなかっ