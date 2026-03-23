【モデルプレス＝2026/03/23】23日より、3日間連続で2026年度のK-1 GIRLS（ラウンドガール）が発表される。第1弾として、白石希望とNaomi Amemiyaの加入が明らかになった。【写真】昨年度のラウンドガールも美女揃い◆白石希望「会場を盛り上げられるよう精⼀杯頑張りたい」白石は、小学生のころに新体操、中学時代にはバスケットボールを経験。現在も週4回スポーツジムで肉体を鍛えるスポーツガール。「⾃⼰管