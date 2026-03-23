昨年12月30日に平塚競輪場で行われた「KEIRINグランプリ2025」を制した郡司浩平（35＝神奈川・99期）の優勝祝勝会が23日、横浜市内のホテルでファンや関係者、選手仲間ら約200人を集めて行われた。郡司は「グランプリ優勝を目指して頑張ってきた。いろいろな方にお祝いしてもらって、うれしい気持ちしかなかった」と喜びを語った。その恩恵で今年1年間はずっと1番車で出走することになったが「レースを組み立てやすいし、南関