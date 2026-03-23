大阪府泉佐野市は23日、設置を目指す赤ちゃんポストの運営費などの財源に充てるため、ふるさと納税による寄付募集を始めた。市の特設サイト「さのちょく」で受け付けており、千円から寄付が可能。返礼品はないが、全額を事業費に使う。市は「りんくう総合医療センター」（同市）で、「赤ちゃんいのちのバトン」と名付けた赤ちゃんポストの運用を2026年度に始める方針。病院以外に身元を明かさない「内密出産」を希望する女性の