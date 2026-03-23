高校を卒業した本田紗来が初めての茶髪にイメチェン。「めっちゃ似合ってる！」など絶賛の声が上がった。【映像】初めての茶髪にイメチェンした本田紗来3月14日（日）、ABEMAが主催する次世代のスター美容師発掘プロジェクト『恋髪オーディション』のファイナル審査が東京ガールズコレクションにて開催。審査終了後、移動中の車内にて恋髪見届け人（MC）のFRUITS ZIPPER・櫻井優衣、タレントのなえなの、タレント・モデルの本