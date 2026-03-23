将棋界のゴールデンカードの代名詞が、同じ相手と公式戦で100局戦う「百番指し」だ。以前にも紹介したことのある記録だが、2026年に入り新たに百番指しが達成されたので、見ていきたい。福間香奈女流五冠─西山朋佳女流三冠が2026年1月の第52期女流名人戦五番勝負第2局で、女流公式戦で通算100局目に到達した。女流棋戦では清水市代女流七段と中井広恵女流六段以来、史上2組目となる。2023年夏の記事で「まだ50局を超えたところだ