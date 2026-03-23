将棋界のゴールデンカードの代名詞が、同じ相手と公式戦で100局戦う「百番指し」だ。以前にも紹介したことのある記録だが、2026年に入り新たに百番指しが達成されたので、見ていきたい。

福間香奈女流五冠─西山朋佳女流三冠が2026年1月の第52期女流名人戦五番勝負第2局で、女流公式戦で通算100局目に到達した。女流棋戦では清水市代女流七段と中井広恵女流六段以来、史上2組目となる。2023年夏の記事で「まだ50局を超えたところだが」としたが、その時の予想通りすさまじい勢いで対局を積み重ねて百番指しを達成。新年度になってもマイナビ女子オープン五番勝負で対戦が決まっており、まだまだ数を伸ばしていきそうだ。先述の清水─中井戦は現在のところ通算125局であり、歴代1位になるのも時間の問題だろう。

福間香奈女流五冠との「百番指し」を達成した達成西山朋佳女流三冠 ⒞囲碁・将棋チャンネル

歴代最多対局のカードは中原誠十六世名人─米長邦雄永世棋聖の通算187局だ。現役同士では羽生善治九段─佐藤康光九段が歴代2位になっている。少し前までは羽生─谷川浩司十七世名人が2位だったが、年2局ペースでコツコツ積み重ね、172局まで伸ばした。歴代最多記録を更新することはできるだろうか。

現在の百番指し未達成組の中では、羽生─郷田真隆九段が86局と最も多い。この数年対戦はないが順位戦が同じクラスになったことや、ベテラン棋戦の達人戦が創設されたことなどから、ある程度上積みはできそうだ。残り14局は簡単ではないものの、百番指し達成に期待したい。

現代の第一人者である藤井聡太竜王・名人絡みはどうか。1位はタイトル戦で激闘を繰り広げている永瀬拓矢九段で、3月で50局に到達した。3つのタイトル戦の他にも一般棋戦やタイトル戦の予選でも激突し、2026年度の対戦は20局に到達。かなりのハイペースであり、永瀬が今の調子を維持していけばいずれ百番指しも見えてくるだろう。

永瀬の次に対局が多いのは豊島将之九段で、対局数は40局。ただ、豊島がこのところタイトル戦から遠ざかっていることもあり、対局数は伸びていない。直近では銀河戦の決勝、NHK杯の準決勝と大きなところで当たっているものの、この2年ではこの2局のみと少々寂しいところだ。

同学年のライバルでもある伊藤匠二冠とは21局。2026年度はフルセットとなった王座戦五番勝負と朝日杯の決勝で対戦。基本的には年齢が近いほどピークも被りやすいため、必然的にタイトル戦での対戦も増えやすい。まだまだ先は長いとは言え、来年度もタイトル戦で顔を合わせることだろう。令和のゴールデンカードとしては期待したいところだ。

文＝渡部壮大

放送情報

(将棋)[福間香奈特集]第38期 霧島酒造杯 女流王将戦 三番勝負 第1局 里見香奈女流王将 vs 香川愛生女流三段

放送日時：2026年4月1日(水) 16:00〜

チャンネル：囲碁・将棋チャンネル(スカパー！)

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