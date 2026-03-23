経済産業省は、レアアース（希土類）の”脱・中国依存”を視野に供給網の多角化を進めている。ただ、昨年11月の高市早苗首相の台湾有事を巡る国会答弁から日中関係は急速に悪化。中国政府がレアアースを含む軍民両用品の輸出規制強化を発表するなど、圧力をかけてきている。鉱山開発からレアアースの製品化までには10年以上かかるケースもあり、難しい判断を迫られそうだ。 レアアースはレアメ