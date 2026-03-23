4月3日（金）の『ミュージックステーション』は、「DREAM LIVE」と題し、春の3時間30分スペシャルが放送される。【写真】King & Prince、BE:FIRST、LiSA…第2弾解禁アーティスト20組東京・有明の「TOKYO DREAM PARK」の開業を記念し、豪華アーティストによる夢の3時間30分の生ライブを披露。第1弾解禁に続き、このたび、第2弾の出演アーティストが解禁された。◆第2弾出演アーティスト20組を解禁！3月27日（金）に開業を迎える