Mステ「DREAM LIVE」第2弾出演アーティスト20組が解禁！春の3時間30分SP
4月3日（金）の『ミュージックステーション』は、「DREAM LIVE」と題し、春の3時間30分スペシャルが放送される。
【写真】King & Prince、BE:FIRST、LiSA…第2弾解禁アーティスト20組
東京・有明の「TOKYO DREAM PARK」の開業を記念し、豪華アーティストによる夢の3時間30分の生ライブを披露。
第1弾解禁に続き、このたび、第2弾の出演アーティストが解禁された。
◆第2弾出演アーティスト20組を解禁！
3月27日（金）に開業を迎えるTOKYO DREAM PARK――TDPは「夢中から、始まる。」をコンセプトに、テレビ朝日が東京・有明に開業する複合型のエンターテイメント施設だ。
待ちに待った開業に伴い、『ミュージックステーション DREAM LIVE春の3時間30分スペシャル』の放送が決定。TOKYO DREAM PARKとも中継を繋ぎ、アーティストがスペシャルパフォーマンスを披露する。
第2弾解禁では、King & Prince、BE:FIRSTをはじめ、LiSA、アイナ・ジ・エンド、NiziU、増田貴久、50TA（狩野英孝）らの出演を発表。新たに20組のアーティストが生パフォーマンスを披露することになった。
今後もさらなる豪華アーティストの出演が発表されていく。続報に注目だ。
◆解禁済みアーティスト（五十音順）
INI
アイナ・ジ・エンド
EXILE
CUTIE STREET
King ＆ Prince
コブクロ
サカナクション
STARGLOW
Juice=Juice
ZORN × 後藤真希
timelesz
DA PUMP
DISH//
NiziU
BE:FIRST
ピコ太郎
FANTASTICS
50TA（狩野英孝）
MAZZEL
増田貴久
松平 健
森高千里
森山直太朗
LiSA