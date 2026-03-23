Mステ「DREAM LIVE」第2弾出演アーティスト20組が解禁！春の3時間30分SP

4月3日（金）の『ミュージックステーション』は、「DREAM LIVE」と題し、春の3時間30分スペシャルが放送される。

【写真】King & Prince、BE:FIRST、LiSA…第2弾解禁アーティスト20組

東京・有明の「TOKYO DREAM PARK」の開業を記念し、豪華アーティストによる夢の3時間30分の生ライブを披露。

第1弾解禁に続き、このたび、第2弾の出演アーティストが解禁された。

◆第2弾出演アーティスト20組を解禁！

3月27日（金）に開業を迎えるTOKYO DREAM PARK――TDPは「夢中から、始まる。」をコンセプトに、テレビ朝日が東京・有明に開業する複合型のエンターテイメント施設だ。

待ちに待った開業に伴い、『ミュージックステーション DREAM LIVE春の3時間30分スペシャル』の放送が決定。TOKYO DREAM PARKとも中継を繋ぎ、アーティストがスペシャルパフォーマンスを披露する。

第2弾解禁では、King & Prince、BE:FIRSTをはじめ、LiSA、アイナ・ジ・エンド、NiziU、増田貴久、50TA（狩野英孝）らの出演を発表。新たに20組のアーティストが生パフォーマンスを披露することになった。

今後もさらなる豪華アーティストの出演が発表されていく。続報に注目だ。

◆解禁済みアーティスト（五十音順）

INI

アイナ・ジ・エンド

EXILE

CUTIE STREET

King ＆ Prince

コブクロ

サカナクション

STARGLOW

Juice=Juice

ZORN × 後藤真希

timelesz

DA PUMP

DISH//

NiziU

BE:FIRST

ピコ太郎

FANTASTICS

50TA（狩野英孝）

MAZZEL

増田貴久

松平 健

森高千里

森山直太朗

LiSA