『iPhone 17e』が2026年3月11日に発売され、iPhoneのエントリーラインが刷新された。 （関連：【画像】使って分かる、多方面にバランスが取れた使い勝手の良いスマホ） 本モデルは「A19」チップを搭載し、MagSafeにも対応。さらに、Ceramic Shield 2の採用や新色ソフトピンクの追加など、これまでユーザーから指摘されてきた不満点を着実に改善している。 また、最低ストレージが128GBから256GB