フラワーアレンジメントとは フラワーアレンジメントとは、吸水性スポンジ（オアシス）をセットした器に花を挿し、立体的にデザインするアレンジメントです。花瓶に移し替える必要がなく、そのまま置いて飾れるのが大きな特徴。水やりもスポンジに注ぐだけと手軽です。花束（ブーケ）が“束ねる”スタイルなのに対し、アレンジメントは“挿して形をつくる”スタイル。四方どこから見ても美しく見えるラウンド型など、立体的な構成