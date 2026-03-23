Image: Raymond Wong / Gizmodo US ちょっぴり控えめに…？Microsoft（マイクロソフト）は、Windows 11へのCopilot統合を強化し、このところAI重視の路線を突き進む機能更新や追加が繰り返されてきました。しかしこのほど、Windowsデバイス部門のPavan Davuluri執行副社長は、新たな方向性を発表し、よりユーザーの好みを尊重する改良がなされることを明らかにしています。Copilotを後退させ