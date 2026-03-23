Image: Raymond Wong / Gizmodo US

ちょっぴり控えめに…？

Microsoft（マイクロソフト）は、Windows 11へのCopilot統合を強化し、このところAI重視の路線を突き進む機能更新や追加が繰り返されてきました。しかしこのほど、Windowsデバイス部門のPavan Davuluri執行副社長は、新たな方向性を発表し、よりユーザーの好みを尊重する改良がなされることを明らかにしています。

Copilotを後退させる？

今回の発表では、Windows 11へのCopilot統合を、現在よりターゲットを絞り込んで進める方針が示されました。たとえば、メモ帳やSnipping Tool 、フォトアプリにまでCopilotボタンを表示して、なんでもかんでもCopilotのAI利用へ誘導することを廃止予定。今後は、重点的にCopilotのメリットを体感できるエリアへ注力していくんだとか。

現在Windows 11を使っていると、動作が重いと感じる場面が多々あったりします。OSとしてWindowsが占有してしまうメモリ使用量を減らし、安定性の向上が図られる模様。Windows Updateで作業が中断してしまわないよう、再起動して更新するのをスキップしたり、遅らせたりできる自由度も広がるとされています。

よりユーザー好みで使える

まずはWindows Insiderのプレビュープログラムで、主な改良点を順次テストしていく流れのため、一般のユーザーがアップデートを受け取れるのはもう少し先になりそうです。ファイルエクスプローラーの動作も改善され、大容量ファイルの移動などがスピードアップすると明かされました。さらに軽快かつユーザーの邪魔にならないWindows 11の登場は、大歓迎でしょう。

Image: Microsoft

ユーザーの好みを尊重した改良ポイントとしては、タスクバーの自由な位置変更が紹介されています。現在の下部固定から、トップやサイドへ配置を変えられるようになります。ウィジェットの表示デザインやコンテンツの選択も、やはりユーザーが自由に決められる幅が広がる予定です。

あくまでもアナウンスがなされたのみで、まだどれくらい本当にユーザー好みで使えるWindows 11へ生まれ変わるのか、その完成度は未知数。やたらCopilotが顔を出してきて、そこまで必要としないユーザーを煩わすことが減りそうなのは、いいことではないでしょうか。

Source: Microsoft