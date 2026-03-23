記者会見する大分県の佐藤樹一郎知事＝23日午後、大分県庁大分県の佐藤樹一郎知事は23日の記者会見で、愛媛県と結ぶ「豊予海峡ルート」を海底トンネルでつないだ場合、事業費が概算で1兆5200億円に上るとの試算を発表した。海峡部の工事や地質調査用通路にかかる費用も盛り込み、過去に大分市が試算した6900億円の倍以上となった。同ルートは豊予海峡をトンネルか橋で結ぶ構想。県は今回、大分市から愛媛県八幡浜市まで全長80