蔵王のシンボル・樹氷。そのもととなる木「オオシラビソ」は虫の食害で多くが枯れています。 【写真を見る】樹氷復活へ「オオシラビソ」の種まきや植樹の規模を拡大する方針会議で樹氷の再生について情報共有（山形） きょう、山形市で樹氷の再生について情報を共有する会議が開かれ、種まきや植樹の規模を拡大する方針が確認されました。 蔵王では、樹氷のもととなる木・オオシラビソが２０１３年ごろから虫の被害を受け