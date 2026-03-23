大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の第20節が20日（金）から22日（日）にかけて行われた。 前節を終え18勝20敗で9位のデンソーエアリービーズは27勝11敗で3位の大阪マーヴェラスとアウェーで対戦した。結果、GAME1はストレートで、GAME2はフルセットでデンソーに軍配が上がった。勝率を上げたデンソーはチャンピオンシップ進出に望みをつないだ。なお、ホ}