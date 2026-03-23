【SV女子結果】埼玉上尾とデンソーがそれぞれ2勝を挙げる！ KUROBEがAstemoに連敗で11位に転落【第20節】
大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の第20節が20日（金）から22日（日）にかけて行われた。
前節を終え18勝20敗で9位のデンソーエアリービーズは27勝11敗で3位の大阪マーヴェラスとアウェーで対戦した。結果、GAME1はストレートで、GAME2はフルセットでデンソーに軍配が上がった。勝率を上げたデンソーはチャンピオンシップ進出に望みをつないだ。なお、ホームで2連敗を喫した大阪MVは4位に後退している。
また、チャンピオンシップ進出圏内ギリギリの8位にいる埼玉上尾メディックスは、上位であるクインシーズ刈谷とのアウェー戦を両日ともに制し、その座を守った。
ここまで16勝22敗で10位のＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズは14勝24敗で11位につけているAstemoリヴァーレ茨城をホームに迎えた。チャンピオンシップ進出に向けて何とか勝利を掴み取りたいKUROBEだったが、悔しい2連敗。Astemoとの順位も入れ替わり、11位に転落した。
シーズン後半にかけて調子を上げているPFUブルーキャッツ石川かほくはアランマーレ山形に連日のストレート勝利を飾った。今節の結果を受け、PFUは順位を一つ上げ、3位に浮上している。
SAGA久光スプリングスは群馬グリーンウイングスとホームで対戦した。GAME1は安定した強さを見せたSAGA久光がストレートで勝利。フルセットの熱戦となったGAME2も勝負所で力を発揮したSAGA久光が制した。
そのほか、首位を走るNEC川崎は姫路に2連勝、岡山は東レ滋賀を相手に両日勝利を挙げた。
次戦の第21節は28日（土）と29日（日）に行われ、群馬 vs A山形、埼玉上尾 vs デンソー、PFU vs KUROBE、Astemo vs 大阪MV、NEC川崎 vs 東レ滋賀、姫路 vs 刈谷、岡山 vs SAGA久光の7カードが行われる。
■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第20節 GAME1結果
大阪マーヴェラス 0-3 デンソーエアリービーズ
（25-27、24-26、22-25）
アランマーレ山形 0-3 PFUブルーキャッツ石川かほく
（20-25、14-25、22-25）
NECレッドロケッツ川崎 3-1 ヴィクトリーナ姫路
（20-25、25-23、26-24、25-20）
ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ 1-3 Astemoリヴァーレ茨城
（25-27、25-21、22-25、22-25）
SAGA久光スプリングス 3-0 群馬グリーンウイングス
（25-20、25-19、25-18）
東レアローズ滋賀 0-3 岡山シーガルズ
（21-25、10-25、12-25）
クインシーズ刈谷 0-3 埼玉上尾メディックス
（18-25、19-25、28-30）
■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第20節 GAME2結果
大阪マーヴェラス 2-3 デンソーエアリービーズ
（25-22、20-25、21-25、25-23、12-15）
アランマーレ山形 0-3 PFUブルーキャッツ石川かほく
（20-25、20-25、20-25）
NECレッドロケッツ川崎 3-0 ヴィクトリーナ姫路
（25-18、25-22、25-22）
ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ 1-3 Astemoリヴァーレ茨城
（28-30、21-25、25-14、18-25）
SAGA久光スプリングス 3-2 群馬グリーンウイングス
（18-25、25-15、25-22、21-25、15-13）
東レアローズ滋賀 1-3 岡山シーガルズ
（21-25、18-25、25-22、15-25）
クインシーズ刈谷 2-3 埼玉上尾メディックス
（25-23、20-25、22-25、25-23、11-15）