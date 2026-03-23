大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の第20節が20日（金）から22日（日）にかけて行われた。

前節を終え18勝20敗で9位のデンソーエアリービーズは27勝11敗で3位の大阪マーヴェラスとアウェーで対戦した。結果、GAME1はストレートで、GAME2はフルセットでデンソーに軍配が上がった。勝率を上げたデンソーはチャンピオンシップ進出に望みをつないだ。なお、ホームで2連敗を喫した大阪MVは4位に後退している。

また、チャンピオンシップ進出圏内ギリギリの8位にいる埼玉上尾メディックスは、上位であるクインシーズ刈谷とのアウェー戦を両日ともに制し、その座を守った。

ここまで16勝22敗で10位のＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズは14勝24敗で11位につけているAstemoリヴァーレ茨城をホームに迎えた。チャンピオンシップ進出に向けて何とか勝利を掴み取りたいKUROBEだったが、悔しい2連敗。Astemoとの順位も入れ替わり、11位に転落した。

シーズン後半にかけて調子を上げているPFUブルーキャッツ石川かほくはアランマーレ山形に連日のストレート勝利を飾った。今節の結果を受け、PFUは順位を一つ上げ、3位に浮上している。

SAGA久光スプリングスは群馬グリーンウイングスとホームで対戦した。GAME1は安定した強さを見せたSAGA久光がストレートで勝利。フルセットの熱戦となったGAME2も勝負所で力を発揮したSAGA久光が制した。

そのほか、首位を走るNEC川崎は姫路に2連勝、岡山は東レ滋賀を相手に両日勝利を挙げた。

次戦の第21節は28日（土）と29日（日）に行われ、群馬 vs A山形、埼玉上尾 vs デンソー、PFU vs KUROBE、Astemo vs 大阪MV、NEC川崎 vs 東レ滋賀、姫路 vs 刈谷、岡山 vs SAGA久光の7カードが行われる。

■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第20節 GAME1結果



大阪マーヴェラス 0-3 デンソーエアリービーズ

（25-27、24-26、22-25）



アランマーレ山形 0-3 PFUブルーキャッツ石川かほく

（20-25、14-25、22-25）



NECレッドロケッツ川崎 3-1 ヴィクトリーナ姫路

（20-25、25-23、26-24、25-20）



ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ 1-3 Astemoリヴァーレ茨城

（25-27、25-21、22-25、22-25）



SAGA久光スプリングス 3-0 群馬グリーンウイングス

（25-20、25-19、25-18）



東レアローズ滋賀 0-3 岡山シーガルズ

（21-25、10-25、12-25）



クインシーズ刈谷 0-3 埼玉上尾メディックス

（18-25、19-25、28-30）

■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第20節 GAME2結果



大阪マーヴェラス 2-3 デンソーエアリービーズ

（25-22、20-25、21-25、25-23、12-15）



アランマーレ山形 0-3 PFUブルーキャッツ石川かほく

（20-25、20-25、20-25）



NECレッドロケッツ川崎 3-0 ヴィクトリーナ姫路

（25-18、25-22、25-22）



ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ 1-3 Astemoリヴァーレ茨城

（28-30、21-25、25-14、18-25）



SAGA久光スプリングス 3-2 群馬グリーンウイングス

（18-25、25-15、25-22、21-25、15-13）



東レアローズ滋賀 1-3 岡山シーガルズ

（21-25、18-25、25-22、15-25）



クインシーズ刈谷 2-3 埼玉上尾メディックス

（25-23、20-25、22-25、25-23、11-15）