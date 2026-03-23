歴史上の偉人の中でも人気ナンバーワンと言われる織田信長。立命館アジア太平洋大学（APU）前学長・名誉教授の出口治明さんは「信長は比叡山焼き討ちなどの厳しい処断で知られるが、秀吉など家臣に対しては一貫した人事管理をした」という――。※本稿は、出口治明『日本史の極意』（SB新書）の一部を再編集したものです。織田信長像、1583年、神戸市立博物館所蔵（画像＝ブレイズマン／PD-Japan／Wikimedia Commons）■持統天皇と