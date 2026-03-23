箸での食事とともにサッポロビールを満喫、過去にもSNSで愛飲を報告ドジャースのミゲル・ロハス内野手が21日（日本時間22日）、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。箸を使った食事とともに、すっかりハマっている様子を見せる“日本の逸品”を公開し、日本のファンの間でも話題を呼んでいる。この日、公開されたストーリーズには、食事を楽しむテーブルの様子が収められている。お皿の横には箸が置かれており、その奥