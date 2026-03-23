3月21日（土）に放送された『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』世界遺産クロアチア・ドゥブロヴニクSPでは、世界遺産博士ちゃん＆杏の“世界遺産コンビ”が、“アドリア海の真珠”ドゥブロヴニクを訪れた。世界遺産愛と知識があふれる2人の濃密なレポートに、芦田愛菜が共感しつつ本音もポロリして…。【映像】「テレビみたい」「進撃の巨人みたい」美しすぎる要塞都市ドゥブロヴニク2025年末に放送された海外プロジェク