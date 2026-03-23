「居眠り運転」 車両の運転中に寝てしまうこと。安全運転義務違反で、違反点数は2点。運転前によく睡眠をとったり、眠気を感じたらミントガムを噛んだりすることが有効だが、多くの猫はミントを嫌うので、猫パンチされないように注意。 「過労運転」 過労、病気、薬物などにより、正常な運転ができない可能性がある状態で車両などを運転すること。重大な交通違反の一つで、違反点数は25点。なお、猫が口を半開きにしている