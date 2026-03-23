「居眠り運転」

車両の運転中に寝てしまうこと。

安全運転義務違反で、違反点数は2点。

運転前によく睡眠をとったり、眠気を感じたらミントガムを噛んだりすることが有効だが、多くの猫はミントを嫌うので、猫パンチされないように注意。

「過労運転」

過労、病気、薬物などにより、正常な運転ができない可能性がある状態で車両などを運転すること。

重大な交通違反の一つで、違反点数は25点。

なお、猫が口を半開きにしているのはフレーメン反応といい、過労ではないので心配ない。

「休憩」

のんびりゆっくりしたり、昼寝をしたり、猫がその一生をかけて体現していることで、人間にも運転の間に必要になるもの。

一般道で3時間、高速道路で2時間ほど運転したら、休憩を挟むのが目安。

猫のように伸びをしたり、20分程度の仮眠をとるのもよい。

「点検」

いつでも鋭い猫パンチを繰り出すには、日頃のメンテナンスが欠かせない。

車両も日常的にエンジンルームの消耗液を交換したり、ブレーキの効きを確認したり、点検をすることでその能力を最大限に発揮できる。

「交通まにゃ～」がフォトブックになって登場！

INFORMATION

「猫好きにおくる 交通まにゃ～ぶっく」

かわいくてちょっと笑える、たくさんの猫の写真を収めたフォトブック。猫に癒されながら、いつの間にか「交通まにゃ～」に少しだけ詳しくなれる、日々の交通が楽しくなる一冊です！

定価：\1,650（ 税込）

判型：B5変形

頁数：112頁

寸法：18.2×18.2×1.2cm

発行元：JAFメディアワークス

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