倉敷市玉島の印章職人椿山幹夫さん提供：椿山さん 倉敷市玉島で「印章専門店 椿山」を営む印章彫刻師の椿山幹夫さんが、2026年2月27日から3月2日にかけて開催された「第33回技能グランプリ」の印章木口彫刻部門で、最高賞にあたる金賞を受賞しました。 技能グランプリは、厚生労働省などが主催し、技能検定1級以上の資格を持つ技能者が日本一の腕を競う全国大会です。「印章木口彫刻」の部門は、木材の断面に文字を直接