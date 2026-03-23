東海地方では、ヒノキ花粉が静岡県を中心に早い所で、すでに大量飛散となっています。今週は、桜(ソメイヨシノ)が徐々に満開を迎える見込みです。お花見に行かれる方は、花粉症対策を万全にしてください。今日23日(月)午後は広く日差し戻るも所々で雨や雷雨に今日23日(月)、まとまった雨雲は東海地方から遠ざかり、高気圧に覆われてきています。午後は、広く日差しが戻り、暖かな陽気となるでしょう。雨上がりで、花粉の飛散量が