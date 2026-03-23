東海地方では、ヒノキ花粉が静岡県を中心に早い所で、すでに大量飛散となっています。今週は、桜(ソメイヨシノ)が徐々に満開を迎える見込みです。お花見に行かれる方は、花粉症対策を万全にしてください。

今日23日(月) 午後は広く日差し戻るも所々で雨や雷雨に

今日23日(月)、まとまった雨雲は東海地方から遠ざかり、高気圧に覆われてきています。午後は、広く日差しが戻り、暖かな陽気となるでしょう。

雨上がりで、花粉の飛散量が増えそうです。多くの所で「極めて多い」飛散となる見込みです。スギとヒノキのダブルの影響にご注意ください。花粉症対策として、外出時に花粉を避けることが大切です。マスクやメガネの着用、ツルツルした衣類を選ぶなど、対策を続けてください。

なお、山間部では、日差しが出ても天気の急変に注意してください。夕方まで、雨や雷雨となる所があるでしょう。

たびたび低気圧が通過 晴天が長続きせず

明日24日(火)は、本州付近は高気圧に覆われるでしょう。愛知県や岐阜県、三重県は広く晴れる見込みです。静岡県では、晴れ間もありますが、局地的な気圧の谷や湿った空気の影響で、やや雲が多い天気となるでしょう。



25日(水)は、低気圧が再び本州の南の海上を通過する見込みです。雲が多く、午後は次第に雨の降る所が多くなるでしょう。

26日(木)は、朝まで雨の降る所がありそうです。低気圧は次第に遠ざかるため、日中は晴れ間が戻る見込みです。



27日(金)から29日(日)にかけては、大体晴れるでしょう。



30日(月)は、低気圧や前線が本州付近を通過するため、広く雨が降る見込みです。



向こう1週間は、雨の降る日がたびたびありますが、雨量はそれほど多くないでしょう。少雨の状態が続いていますが、すぐに水不足の解消には至らない見込みです。この先も、農作物や水の管理などには十分な注意が必要です。

東海地方の最新の桜開花・満開情報

3連休中の20日(金・祝)に、静岡から桜(ソメイヨシノ)の開花の便りが届きました。平年より4日早く、昨年より6日早い観測です。津は、まもなく開花となるでしょう。高山では、4月に入ってからの開花となる見込みです。桜は順調に咲き進んでいて、開花が早かった岐阜や名古屋では、まもなく満開となるでしょう。

静岡県を中心に早い所ではヒノキ花粉がピークに

愛知県(豊明)では、スギ花粉の飛散量はピーク時に比べ減ってきていますが、まだ多くの量が飛散しています。ヒノキ花粉は、日によって差がありますが、飛散量が多い日も出てきました。

この後、スギ花粉の飛散量はさらに減少し、ヒノキ花粉が増加する見込みです。多くの所で、ヒノキ花粉の飛散ピークは4月上旬ですが、静岡県を中心に早い所では、ヒノキ花粉はすでに大量飛散していて、ピークを迎えています。

向こう1週間も、多くの所で「極めて多い」予想です。スギ、ヒノキの両方にアレルギーがある方は、油断せずに対策を続けましょう。