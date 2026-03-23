大阪・関西万博で鳥取県が展開した“砂”をテーマにした展示の世界観を体験できる施設が、このほど、地元に凱旋している。万博の関西パビリオンでは、鳥取県が鳥取砂丘をモチーフにした空間演出などを展開。砂を活用した展示が来場者の関心を集めた。その取り組みを受け、今年1月31日から鳥取県境港市の夢みなとタワーに設けられているのが「とっとりサンドパビリオン」。万博の成果をレガシーとして継承する施設として、常