復活を遂げた「クラウンマジェスタ」に歓喜トヨタは2023年、サウジアラビア市場において「クラウンマジェスタ」の名称を復活させました。廃止から5年を経て蘇ったマジェスタについて、SNSなどにはさまざまなコメントが寄せられています。「クラウン」は1955年に初代が登場して以来、日本を代表する高級乗用車として歩みを重ねてきました。【画像】超カッコイイ！ これが最新の「クラウンマジェスタ」です！ 画像で見る（30枚