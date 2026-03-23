【モデルプレス＝2026/03/23】プロフィギュアスケーターでタレントの本田真凜が3月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。【写真】24歳美女スケーター「簡単なのに美味しそう」春菊使った時短料理◆本田真凜「ぱぱぱぱぱと作った」手料理公開本田は「スーパーで春菊に惹かれて今ぱぱぱぱぱと作ったやつが美味しすぎたので」とコメントし、和食器に盛り付けられた春菊料理を公開。「春菊一袋全部を洗って 25