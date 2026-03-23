本田真凜“25秒ゆでて混ぜるだけ”簡単手料理公開「参考になる」「健康に良さそう」と反響
【モデルプレス＝2026/03/23】プロフィギュアスケーターでタレントの本田真凜が3月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。
【写真】24歳美女スケーター「簡単なのに美味しそう」春菊使った時短料理
本田は「スーパーで春菊に惹かれて今ぱぱぱぱぱと作ったやつが美味しすぎたので」とコメントし、和食器に盛り付けられた春菊料理を公開。「春菊一袋全部を洗って 25秒くらいゆでて水気絞って 醤油、砂糖、ごま油、すりごまを全部小さじ1.5くらいで（たぶんこれくらいかと）で、ぶわーって混ぜたら勝ち」と作り方を説明している。
この投稿に、ファンからは「簡単なのに美味しそう」「パパッと作れちゃうのがすごい」「健康に良さそう」「ヘルシー」「真似したい」「レシピ参考になる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳美女スケーター「簡単なのに美味しそう」春菊使った時短料理
◆本田真凜「ぱぱぱぱぱと作った」手料理公開
本田は「スーパーで春菊に惹かれて今ぱぱぱぱぱと作ったやつが美味しすぎたので」とコメントし、和食器に盛り付けられた春菊料理を公開。「春菊一袋全部を洗って 25秒くらいゆでて水気絞って 醤油、砂糖、ごま油、すりごまを全部小さじ1.5くらいで（たぶんこれくらいかと）で、ぶわーって混ぜたら勝ち」と作り方を説明している。
◆本田真凜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「簡単なのに美味しそう」「パパッと作れちゃうのがすごい」「健康に良さそう」「ヘルシー」「真似したい」「レシピ参考になる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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