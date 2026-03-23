Amazonが、社内で「Transformer」と呼ばれるスマートフォン開発プロジェクトに着手していると報じられました。新しいスマートフォンは音声アシスタントのAlexaと連携し、ユーザーに合わせた体験をもたらすと伝えられています。Exclusive: Amazon plans smartphone comeback more than a decade after Fire Phone flop | Reutershttps://www.reuters.com/technology/amazon-plans-smartphone-comeback-more-than-decade-after-fire-