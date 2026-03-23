盆栽とストリートカルチャーをミックスしたブランド「TRADMAN’S BONSAI」で注目されている盆栽士の小島鉄平さん。彼は児童養護施設で盆栽の世界に出会ったという。今では世界に日本の盆栽の魅力を伝える使命を担う彼は、伝統的な「侘び寂び」の美学を守りながらも、新しい見せ方で若者や海外に盆栽文化を広げる革新的な取り組みを続けている。 【写真】推定樹齢300年の真柏（しんぱく） 伝統工藝を現代建築に取り入