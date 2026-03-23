3月5日～8日に開催されたJLPGAツアー開幕戦「第39回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント」にて、佐久間朱莉選手が通算16アンダーで優勝し、ツアー通算5勝目を獲得。 佐久間選手はPINGの新ウェッジ「s259」を、開幕戦からバッグに入れていて、大会スタッツではリカバリー率1位（約88％）を記録しました。 佐久間選手は「オフシーズンは100ヤード以内を強