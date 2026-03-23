坂元達裕が今季リーグ戦7ゴール目を決めたイングランド・チャンピオンシップのコベントリー・シティに所属するMF坂元達裕は現地時間3月22日、リーグ第39節のスウォンジー・シティ戦に先発出場。前半にチームの3点目となるゴールを決め、3-0の快勝に大きく貢献した。現地紙「Weston Mercury」は「プレミアリーグへの行進を続けている」と、昇格に向けて突き進むチームのパフォーマンスを高く評価している。首位を走るコベントリ