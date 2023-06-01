プレミアリーグ第31節が22日に行われ、トッテナム・ホットスパー（スパーズ）とノッティンガム・フォレストが対戦した。ホームのスパーズは、前節リヴァプール戦で終盤の劇的ゴールで引き分けに持ち込み連敗を5でストップ。現在は勝ち点「30」の16位に位置している。対するノッティンガム・フォレストは、勝ち点「29」の17位。18位ウェストハムも勝ち点「29」と残留争いは混戦模様となっている。残留を占うシックスポインタ